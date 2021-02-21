Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Fusion, коричневый/голубой

Блок состоит из 120 листов офсетной бумаги белого цвета плотностью 70 г/м2. Линовка - клетка с полями. Мягкая интегральная обложка с прошивкой по периметру и вырубкой под кольца выполнена из износоустойчивого материала с текстурой под гладкую кожу. Цвета обложки выполнены на контрасте - верхний коричневый цвет, внутри обложка голубого цвета. Формат А5 является стандартным и обеспечивает комфортное ношение в рюкзаке/ранце или папке. Оборудована кольцевым механизмом с 4-мя кольцами для подшивки сменных блоков, что позволит носить на учебу/работу всего одну тетрадь с возможностью добавлять и менять листы.

Купите тетрадь на кольцах BRAUBERG "Fusion", и Вы забудете, что такое постоянное ношение тяжелых тетрадей - теперь все в одном месте! Приобрести товар можно в нашем интернет-магазине.