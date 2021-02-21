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Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ

Артикул: 311269
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  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 1
  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 2
  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 3
  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 4
  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 5
  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 6
  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 7
  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 8
  • Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 9
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 1
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 2
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 3
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 4
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 5
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 6
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 7
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 8
Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ - фото 9
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311269
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БрендBrauberg
Тип товара

Пластиковая обложка синего цвета надежно защитит внутренний блок от повреждений. Внутренний блок содержит 120 листов офсетной бумаги плотностью 60 г/м2 и белизной 100%. Линовка блока - в клетку с полями. Листы соединены евроспиралью. Формат А4 (210х297 мм).

Порадуйте себя ярким дизайном тетради BRAUBERG "Metropolis"! Все необходимое для ведения записей можно найти на просторах нашего интернет-магазина!



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