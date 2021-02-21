Точилка электрическая BRAUBERG Delta, питание от 4 батареек АА, спиралевидное лезвие

Стильный корпус точилки, выполненный из ударопрочного пластика, позволит ей стать интересной деталью любого интерьера, а прочное спиралевидное лезвие осуществляет острую и быструю заточку любых деревянных и пластиковых карандашей диаметром 6-8 мм. Подходит как для чернографитных, так и для цветных карандашей. Имеет противоскользящее основание. Механизм приходит в движение при помощи электричества от 4 батареек АА (в комплект не входят). Затачивание начинается автоматически после помещения карандаша внутрь точилки и через несколько секунд карандаш идеально заточен и готов к использованию.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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