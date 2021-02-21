Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG Delta, автофиксатор, цвет корпуса голубой, блистер

Специальное лезвие из углеродистой стали шириной 18 мм движется по металлическим направляющим, фиксируется системой блокировки лезвия. Имеется надежный автоматический фиксатор длины лезвия, благодаря чему конструкция не деформируется при работе. Затупившийся конец лезвия легко удалить, отломив небольшой фрагмент. Стильный прочный пластиковый корпус голубого цвета. Поставляется в блистере в европодвесом.

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