Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см

Рюкзак изготовлен из высококачественной влагоотталкивающей нейлоновой ткани с качественной отделкой.

Широкие дышащие лямки имеют S-образную форму. Особая конструкция лямок, с пришитием по всему верхнему краю, позволила сделать этот элемент еще надёжнее и удобнее, благодаря чему носить рюкзак еще комфортнее.

Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана с учетом анатомических особенностей детей младшего и среднего школьного возраста. В процессе эксплуатации равномерное распределение нагрузки позволит сохранить правильную осанку!

В основном отделении рюкзака можно легко и быстро разместить учебники и тетради формата А4+, а также воспользоваться прижимным отделением на резинке и дополнительным большим карманом-сеткой на молнии. Внутри основного отделения находится именная карточка школьника. Передний нижний карман подойдет для пенала или ланчбокса, или мелочей, которые можно аккуратно разместить в дополнительных карманах. Передний верхний карман подойдет для различных школьных мелочей. Такая организация пространства поможет держать принадлежности в сохранности и приучить ребенка к порядку.

Качественная фурнитура обеспечивает надежную и плавную работу замков. Рюкзак легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.

В боковых складывающихся карманах можно разместить бутылочку, термос, или зонт.

Нести рюкзак будет удобно не только на плечах, но и в руке, за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Усиленное жесткое дно не прогибается под весом учебников, обеспечивает устойчивость рюкзака и сохраняет содержимое, легко очищается.

Светоотражающие элементы расположены со всех сторон рюкзака. Принт и нашивка также отражают свет, обеспечивая максимальную заметность в темное время суток.

Яркая этикетка расположена на передней стороне рюкзака, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.

Рюкзак поставляется с надутой воздушной подушкой, которая помогает транспортировать изделие сохраняя товарный вид.

Рюкзак упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Рюкзаки и ранцы BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании рюкзаков и ранцев для детей. Именно поэтому BRAUBERG выбирают дети и родители по всей стране. Закажите рюкзак BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!