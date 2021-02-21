Обложка для паспорта натуральная кожа Virginia, PASSPORT, бордовая, BRAUBERG

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Модель выполнена из натуральной кожи в насыщенном бордовом цвете, что подчеркнет стиль и изысканный вкус обладателя. Украшена тисненой надписью "PASSPORT", края прострочены. Снабжена противокражным элементом. На внутреннем развороте расположены два кармана из прозрачного пластика. Благодаря компактным размерам 97х138 мм удобно всегда носить с собой. Упакована в пакет с европодвесом.
Данный товар обладает высоким качеством по приемлемой цене.
Чтобы паспорт всегда имел аккуратный вид, нужно обязательно приобрести для него обложку, которая могла бы его защитить от всех механических повреждений. С этой задачей справится обложка для паспорта BRAUBERG "Virginia"! Покупайте статусный аксессуар в нашем интернет-магазине!
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