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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Дыроколы Brauberg Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт

Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт

Артикул: 311203
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  • Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 1
  • Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 2
  • Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 3
  • Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 4
  • Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 5
  • Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 6
  • Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 7
  • Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 8
Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 1
Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 2
Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 3
Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 4
Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 5
Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 6
Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 7
Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - фото 8
1 080 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311203
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Изготовлены из металла. Длина - 26 мм. Диаметр - 6 мм. В упаковке 2 сменных пробойника.

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Сменные пробойники для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 2 шт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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