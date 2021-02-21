Этикетка самоклеящаяся 18х12мм, 230 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Изготовлены из матовой бумаги белого цвета плотностью 70 г/м2. Универсальные этикетки совместимы с лазерными и струйными принтерами. Экономичная упаковка содержит 50 листов формата А4, на каждом листе прямоугольной формы — 230 этикеток размером 18х12 мм. Возможность переклеивания отсутствует.
Для оформления и печати этикеток можно использовать шаблон. Чтобы увидеть разлиновку шаблона, необходимо в ПО Microsoft Word открыть вкладку «Макет» и щелкнуть «Отобразить сетку».
Правильное и броское оформление любого товара – основа успешного продвижения и высокой конкурентоспособности. Покупайте в нашем интернет-магазине самоклеящиеся этикетки BRAUBERG, которые помогут качественно разместить необходимую информацию о любом товаре.
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