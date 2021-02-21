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Главная Канцтовары Хобби и творчество Холсты, мольберты, этюдники, грунтованный картон Brauberg 191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC "УЛОЧКИ", 30х40см, грунтованный, хлопок

191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC "УЛОЧКИ", 30х40см, грунтованный, хлопок

Артикул: 311157
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  • 191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 1
  • 191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 2
  • 191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 3
  • 191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 4
  • 191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 5
191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 1
191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 2
191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 3
191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 4
191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC &quot;УЛОЧКИ&quot;, 30х40см, грунтованный, хлопок - фото 5
200 руб. 
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Артикул: 311157
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Легкий, компактный материал с фактурой холста, обеспечивающей максимальную сцепку картонной основы с краской. Изготовлен из 100% хлопка, с мелким зерном. Прочная поверхность плотностью 280 г/м2 выдерживает множество слоев краски и воздействие разбавителя, хорошо переносит изменения влажности и температуры. Благодаря уже нанесенному контуру художнику остается только подобрать цветовую гамму для будущей картины. Холст на картоне легко вставить в обычную рамку. Размер - 30х40 см.

Данный товар сочетает в себе высокое качество по приемлемой цене.

Художник начинается там, где начинается творчество! Для воплощения своих идей приобретайте товары для творчества BRAUBERG ART "CLASSIC" в нашем интернет-магазине!



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191542, Холст на картоне с контуром BRAUBERG ART CLASSIC "УЛОЧКИ", 30х40см, грунтованный, хлопок - купить по цене 200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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