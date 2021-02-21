Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Деловые аксессуары Обложки и бланки документов Staff Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая

Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая

Артикул: 311138
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая - фото 1
  • Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая - фото 2
  • Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая - фото 3
Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая - фото 1
Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая - фото 2
Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая - фото 3
170 руб. 
Купить
Артикул: 311138
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендStaff
Тип товара

Модель выполнена из экокожи бордового цвета и украшена тисненой надписью "Паспорт". Имеет простроченные края. Снабжена противокражным элементом. На внутреннем развороте расположены два кармана из прозрачного пластика. Благодаря компактным размерам 97х138 мм удобно всегда носить с собой.

Данный товар - отличный пример соотношения доступной цены и высокого качества.

Паспорт сопровождает человека на протяжении всей его жизни. А меняется крайне редко. Чтобы он не помялся и не стал потертым, просто необходимо приобрести для него стильную обложку STAFF. Найти ее вы сможете в нашем интернет-магазине!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Обложка для паспорта STAFF, экокожа, ПАСПОРТ, бордовая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...