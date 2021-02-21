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Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны

Артикул: 311064
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  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 1
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 2
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 3
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 4
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 5
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 6
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 7
  • Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 8
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 1
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 2
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 3
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 4
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 5
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 6
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 7
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото 8
220 руб. 
Купить
Артикул: 311064
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Способен скрепить до 25 листов. Стандартный размер скоб №24/6, 26/6. Глубина закладки бумаги - 65 мм. Виды сшивания: открытый, закрытый и прямой. Корпус выполнен из пластика. Не займет на рабочем столе много места, а красный цвет станет ярким акцентом любого интерьера.

Высокое качество степлера BRAUBERG "Classic" по доступной цене надолго станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности в офисе и дома!



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Самовывоз невозможен
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, красны - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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