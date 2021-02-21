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Главная Канцтовары Бумага Этикетки и ценники Brauberg Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди

Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди

Артикул: 311021
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  • Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 1
  • Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 2
  • Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 3
  • Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 4
  • Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 5
  • Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 6
  • Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 7
  • Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 8
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 1
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 2
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 3
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 4
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 5
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 6
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 7
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - фото 8
370 руб. 
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Артикул: 311021
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Изготовлены из матовой бумаги белого цвета плотностью 70 г/м2. Универсальные этикетки совместимы с лазерными и струйными принтерами. Экономичная упаковка содержит 50 листов формата А4, на каждом листе прямоугольной формы — 189 этикеток размером 25,4х10 мм. Возможность переклеивания отсутствует.

Для оформления и печати этикеток можно использовать шаблон. Чтобы увидеть разлиновку шаблона, необходимо в ПО Microsoft Word открыть вкладку «Макет» и щелкнуть «Отобразить сетку».

Правильное и броское оформление любого товара – основа успешного продвижения и высокой конкурентоспособности. Покупайте в нашем интернет-магазине самоклеящиеся этикетки BRAUBERG, которые помогут качественно разместить необходимую информацию о любом товаре.



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Самовывоз невозможен
Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди - стоимость товара 370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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