Этикетка самоклеящаяся 25,4х10мм, 189 этикеток, белая, 70г/м2, 50л, BRAUBERG, сырье Финлянди

Изготовлены из матовой бумаги белого цвета плотностью 70 г/м2. Универсальные этикетки совместимы с лазерными и струйными принтерами. Экономичная упаковка содержит 50 листов формата А4, на каждом листе прямоугольной формы — 189 этикеток размером 25,4х10 мм. Возможность переклеивания отсутствует.

Для оформления и печати этикеток можно использовать шаблон. Чтобы увидеть разлиновку шаблона, необходимо в ПО Microsoft Word открыть вкладку «Макет» и щелкнуть «Отобразить сетку».

Правильное и броское оформление любого товара – основа успешного продвижения и высокой конкурентоспособности. Покупайте в нашем интернет-магазине самоклеящиеся этикетки BRAUBERG, которые помогут качественно разместить необходимую информацию о любом товаре.