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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Дыроколы Brauberg Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт.

Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт.

Артикул: 311013
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  • Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 1
  • Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 2
  • Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 3
  • Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 4
  • Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 5
  • Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 6
Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 1
Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 2
Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 3
Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 4
Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 5
Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - фото 6
290 руб. 
Купить
Артикул: 311013
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Изготовлены из черного пластика. Диаметр - 25 мм. 2 штуки в комплекте. Поставляются в пакете с европодвесом.

Приобрести сменные диски BRAUBERG "Heavy duty" можно в нашем интернет-магазине.



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Самовывоз невозможен
Сменные диски для мощного дырокола BRAUBERG Heavy duty (арт. 226870), КОМПЛЕКТ 6 шт. - по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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