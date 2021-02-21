Доска-планшет BRAUBERG Contract сверхпрочная с прижимом А4 (313х225мм),пластик, 1,5мм,ЗЕЛЕНАЯ,228682

Доска-планшет формата А4 с верхним прижимом без крышки фиксирует до 90 листов. Изготовлена из жесткого пластика толщиной 1,5 мм, что позволяет комфортно делать записи на весу. Металлический прижим обеспечивает плотное прилегание документов, а выдвижной подвес позволяет разместить планшет на вертикальной поверхности.

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