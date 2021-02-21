Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Офисные принадлежности Дыроколы Maped Дырокол MAPED (Франция) Advanced Metal, металлический средний, на 25 листов, белый

Дырокол MAPED (Франция) Advanced Metal, металлический средний, на 25 листов, белый

Артикул: 310854
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Дырокол MAPED (Франция) Advanced Metal, металлический средний, на 25 листов, белый - фото 1
  • Дырокол MAPED (Франция) Advanced Metal, металлический средний, на 25 листов, белый - фото 2
Дырокол MAPED (Франция) Advanced Metal, металлический средний, на 25 листов, белый - фото 1
Дырокол MAPED (Франция) Advanced Metal, металлический средний, на 25 листов, белый - фото 2
600 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310854
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендMaped
Тип товара



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Дырокол MAPED (Франция) Advanced Metal, металлический средний, на 25 листов, белый - данный товар вы можете купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...