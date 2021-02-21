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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Цветные карандаши Brauberg Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество

Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество

Артикул: 310853
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  • Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 1
  • Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 2
  • Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 3
  • Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 4
  • Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 5
  • Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 6
  • Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 7
Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 1
Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 2
Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 3
Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 4
Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 5
Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 6
Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - фото 7
280 руб. 
Купить
Артикул: 310853
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Внешне акварельные карандаши похожи на обыкновенные цветные карандаши. Их стержень представляет собой прессованную акварель, он не крошится и очень напоминает стержень воскового карандаша. Рисовать акварельными карандашами можно на любой бумаге.

Акварельные карандаши имеют лакированный деревянный корпус с шестигранной формой сечения. Легко затачиваются, обладают ударопрочным грифелем с диаметром 3 мм.

Данные карандаши относятся к эконом-сегменту, но в то же время отличаются высоким качеством.

Акварельные карандаши - отличный выбор для тех, кто хочет рисовать в дороге, в кафе, на отдыхе. Они не занимают много места в сумке и часто более удобны для быстрых цветных зарисовок, нежели дорожный набор акварели. Покупайте акварельные карандаши BRAUBERG в нашем интернет-магазине!



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Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 24 цвета, шестигранные,высокое качество - этот товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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