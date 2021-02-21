Краски акварельные ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, медовые, 22+2 цвета (золото+серебро), ВОЛШЕБНЫЕ

Содержат 22 ярких цвета и два дополнительных - с золотистыми и серебристыми блестками.

Для достижения наилучшего эффекта при использования блёсток необходимо предварительно добавить несколько капель воды в кювет и подождать пока краски станут более мягкими.

Обладают отличной укрывистостью и высокой светоустойчивостью, прекрасно смешиваются и сохраняют яркость при высыхании. Отлично ложатся на бумагу. Изготовлены с добавлением натуральной патоки и пчелиного меда. Нетоксичны. Удобная квадратная форма кюветов. Имеется отделение для кисточки. Поставляются в пластиковой коробке с европодвесом.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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