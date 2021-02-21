Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Перед использованием хорошо встряхнуть с закрытым колпачком.
2. Снять колпачок, надавить на наконечник, дождаться, когда чернила полностью пропитают его.
3. После использования плотно закрыть колпачок.
Предназначены для росписи, создания рисунков и надписей на зеркалах, стекле, меловой пленке и прочих гладких и прозрачных невпитывающих поверхностях. Рисунок получается плотный и яркий. Чернила на водно-меловой основе без резкого запаха. В наборе 4 меловых маркера следующих цветов: белый, желтый, розовый, оранжевый. Толщина линии письма - от 2 мм до 15 мм, зависит от угла наклона мелового маркера. Круглый корпус выполнен из пластика.
Обладает следующими преимуществами:
- чернила светятся в УФ-свете;
- повышенная светостойкость;
- прямоугольный наконечник устойчив к повреждению и истиранию.
Рисуй, пиши и мечтай вместе с меловыми маркерами BRAUBERG "POP-ART", которые можно приобрести в нашем интернет-магазине!
Похожие товары
Телефон для звонков в Екатеринбурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв