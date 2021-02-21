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Главная Канцтовары Аксессуары для праздников Шары воздушные и аксессуары к ним Золотая Сказка Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097

Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097

Артикул: 310728
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  • Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 1
  • Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 2
  • Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 3
  • Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 4
  • Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 5
  • Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 6
Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 1
Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 2
Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 3
Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 4
Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 5
Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - фото 6
210 руб. 
Купить
Артикул: 310728
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЗолотая Сказка
Тип товара

Длина палочек 40 см оптимальна и удобна, а розетки в комплекте подходят для классических латексных шаров разных размеров. Универсальный белый цвет держателей отлично сочетается с шарами любого цвета и уместен для любого торжества.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Держатели для воздушных шаров ЗОЛОТАЯ СКАЗКА - простой и удобный способ держать хорошее настроение на высоте!



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Держатели для воздушных шаров (палочки 40 см+розетки) ЗОЛОТАЯ СКАЗКА, КОМПЛЕКТ 50 шт., белые, 591097 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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