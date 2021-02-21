Маркер меловой BRAUBERG POP-ART, сухостираемый, для гладких поверхностей, 15мм, ЧЕРНЫЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием хорошо встряхнуть с закрытым колпачком.

2. Снять колпачок, надавить на наконечник, дождаться, когда чернила полностью пропитают его.

3. После использования плотно закрыть колпачок.

Предназначен для росписи, создания рисунков и надписей на зеркалах, стекле, меловой пленке и прочих гладких и прозрачных невпитывающих поверхностях. Рисунок получается плотный и яркий. Чернила на водно-меловой основе черного цвета без резкого запаха. Толщина линии письма - от 2 мм до 15 мм, зависит от угла наклона мелового маркера. Круглый корпус выполнен из пластика.

Обладает следующими преимуществами:

- чернила светятся в УФ-свете;

- повышенная светостойкость;

- прямоугольный наконечник устойчив к повреждению и истиранию.

Данный товар - это сочетание высокого качества по приемлемой цене.

Рисуй, пиши и мечтай вместе с меловым маркером BRAUBERG "POP-ART", который можно приобрести в нашем интернет-магазине!