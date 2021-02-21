Гуашь ЮНЛАНДИЯ ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК 10+2 цвета (золотистый+серебристый) по 20 мл, б/кисти, картон, 19151

В наборе 12 ярких сочных цветов красок, которые включают два уникальных цвета - золотой и серебрянный. Они полностью безопасны в использовании, не токсичны и не имеют резкого запаха. Гуашь имеет высокую светостойкость и укрывистость, легко размывается водой, хорошо наносится, без труда удаляется с рук и одежды. Краска упакована в пластмассовые герметичные баночки, объемом 20 мл.

Общий объем гуаши - 120 мл.

Рисование способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. С помощью гуаши ЮНЛАНДИЯ все мечты ребенка воплотятся в реальность! Покупайте товары для детского творчества в нашем интернет-магазине!