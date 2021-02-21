Короб архивный STAFF, 100 мм, переплетный картон, 2 х/б завязки, до 700 листов

Изготовлен из переплетного картона толщиной 1,25 мм. Имеет поля для записей на лицевой стороне. Вмещает до 700 листов. Выдерживает до 3,5 кг. Размер короба - 33x10x24 см. Имеет откидную крышку и 2 хлопчатобумажные завязки. Поставляется в разобранном виде.

Архивный короб STAFF поможет сохранить в целости важные документы и организовать их хранение. Приобрести его можно в нашем интернет-магазине.