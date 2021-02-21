Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779

Альбом из 6 листов на склейке содержит 504 наклейки из плотной глянцевой бумаги с изображением смайликов, выражающих различные чувства и состояния. Радостные и грустные, скучающие и злые, смущённые и удивлённые - здесь есть наклейки, подходящие для любого повода. Качественный клеевой слой позволяет надёжно зафиксировать наклейки на бумаге, картоне, дереве, стекле, пластике и других поверхностях.

Товар относится в среднему ценовому сегменту.

Бумажные наклейки - один из наиболее простых и универсальных способов украсить любое изделие. В альбоме с наклейками ЮНЛАНДИЯ найдётся множество разнообразных стикеров, которые помогут выразить любые эмоции без слов!