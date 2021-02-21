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Главная Канцтовары Бумага Бумага для оргтехники Svetocopy Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16

Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16

Артикул: 310576
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  • Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - фото 1
  • Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - фото 2
  • Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - фото 3
  • Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - фото 4
Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - фото 1
Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - фото 2
Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - фото 3
Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - фото 4
640 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310576
В наличии
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БрендSvetocopy
Тип товара

SvetoСopy – бренд №1 в категории «Бумаги для офиса», а каждый второй потребитель офисной бумаги на вопрос о знании марок первой называет SvetoCopy*. Производитель, компания International Paper, является одним из ведущих мировых лидеров в своей области. Бренд появился на рынке в 1996 году, и SvetoCopy стала первой офисной бумагой, которая производится в России, а не импортируется из-за границы.

SvetoCopy Premium премиальная белая бумага в абсолютно черной пачке. Она относится к категории качества «B», производится с использованием технологии ColorLok® и обладает высоким уровнем белизны - 162%.

SvetoCopy Premium можно доверить самые важные документы и договоры, организовать эффективную работу руководителя. Бумага подходит для всех видов офисного оборудования и гарантирует премиальное качество отпечатков, которое поможет поддержать имидж и престиж вашего бизнеса.

* Источник: исследование IPSOS «Оценка здоровья брендов», 2017



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Самовывоз невозможен
Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16 - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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