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Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый

Артикул: 310514
  • Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - фото 1
  • Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - фото 2
  • Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - фото 3
  • Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - фото 4
Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - фото 1
Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - фото 2
Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - фото 3
Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - фото 4
1 990 руб. 
2 390 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310514
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBeurer
Тип товараЭлектронный безмен
ДисплейLCD
Единицы измерения весафунты, унции, килограммы
Индикацияперегрузки
Комплектациявесы, съемный ремень для взвешивания с застежкой-карабином, руководство пользователя
Максимальная нагрузка50 кг
Размеры (ДхШхТ)17,3х3х2,8 см
Функцииавтоматическое выключение
Шаг измерения10 г
Легкие и компактные багажные весы Beurer мгновенно сообщат о превышении допустимой нормы веса, когда Вы будете возвращаться домой с подарками и сувенирами в чемодане. Идеальный спутник во время авиаперелетов — забудьте о доплате за перевес багажа. Весы без батарейки всегда готовы к работе. Багажные весы со встроенным динамо-генератором1). Автоматическая функция длительной индикации. Ремешок для удобного компактного хранения. Дисплей с четкими символами. Также можно использовать для взвешивания других объектов. Технология включения: динамо-генератор. Автоматическое выключение, индикация перегрузки. Максимальный вес: 50 кг. Размер цифр: 11,5 мм 1). Запатентованная технология.


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Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1990 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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