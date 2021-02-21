Безмен электронный Beurer LS20 Eco белый

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|Бренд
|Beurer
|Тип товара
|Электронный безмен
|Дисплей
|LCD
|Единицы измерения веса
|фунты, унции, килограммы
|Индикация
|перегрузки
|Комплектация
|весы, съемный ремень для взвешивания с застежкой-карабином, руководство пользователя
|Максимальная нагрузка
|50 кг
|Размеры (ДхШхТ)
|17,3х3х2,8 см
|Функции
|автоматическое выключение
|Шаг измерения
|10 г
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