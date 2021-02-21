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Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный

Артикул: 310466
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 1
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 2
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 3
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 4
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 5
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 6
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 7
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 8
  • Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 9
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 1
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 2
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 3
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 4
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 5
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 6
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 7
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 8
Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото 9
8 900 руб. 
13 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 310466
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БрендRedmond
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Материал корпусапластик
Управлениемеханическое
Типпогружной
Режимы скоростиплавная регулировка скорости, турборежим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветчерный
Насадкинасадка-блендер, насадка-венчик, для нарезки кубиками, для шинковки/терки, для приготовления пюре, для приготовления драников, s-образный нож (для большой и малой чаш), горизонтальный нож
Мощность, Вт1500
Материал погружной частиметалл
Максимальная скорость вращения, об/мин16500
Вакуумный насоснет
Комплектацияблок электродвигателя, большая чаша с крышкой, малая чаша с крышкой, стакан для смешивания, насадка-блендер, насадка-венчик, переходник для насадки-венчика, насадка для нарезки кубиками, насадка для шинковки/терки, насадка для приготовления пюре, насадка для приготовления драников, s-образный нож (для большой и малой чаш), горизонтальный нож, съемная втулка, толкатель, приспособление для очистки решетки, руководство по эксплуатации
Емкость мерного стакана, л0,6
Емкость мельнички, л0,5
Емкость измельчителя, л2
Дополнительный цветстальной
Дисплейнет
Функции и особенностиотверстие для ингредиентов
Длина сетевого шнура1,2 м
Вес, кг3,4
Блендер REDMOND RHB-2976 – это многофункциональная компактная мультисистема «9 в 1», способная заменить целый арсенал кухонной техники: блендер, миксер, измельчитель, универсальную овощерезку. Помимо комплекта базовых насадок модель RHB-2976 снабжена особыми насадками для приготовления пышного пюре, измельчения картофеля для драников и нарезки продуктов кубиками.


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