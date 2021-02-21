Дневник 1-11 класс 40л., твердый, BRAUBERG, матовая ламинация, БЕЛЫЙ (7 шт.)

Предназначен для школьников 1-11 классов. Твердая бложка из белого мелованного картона с матовой ламинацией надежно защищает бумагу и сохраняет привлекательный внешний вид. Внутренний блок содержит 40 листов и состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Школьный дневник - неотъемлемый атрибут учебной жизни на все времена.

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