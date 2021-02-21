Рамка 21х30 см, дерево, багет 17 мм, STAFF, мокко, стекло (5 шт.)

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|Бренд
|Staff
|Тип товара
Рамка STAFF предназначена для оформления фотографий, дипломов, сертификатов, грамот, лицензий и других. Стандартный размер А4 позволяет использовать данный предмет для широкого спектра документов. Возможность вертикального и горизонтального подвеса. Рамка выполнена из дерева в цвете "мокко", за счет чего отлично впишется в домашний и деловой интерьер.
Отличное качество по привлекательной цене - основные преимущества рамки STAFF.
Рамка STAFF - универсальный предмет, который можно приобрести в нашем интернет-магазине.
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