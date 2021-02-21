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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Brauberg 403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка

403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка

Артикул: 310342
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  • 403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 1
  • 403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 2
  • 403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 3
  • 403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 4
  • 403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 5
  • 403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 6
  • 403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 7
403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 1
403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 2
403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 3
403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 4
403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 5
403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 6
403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - фото 7
780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310342
В наличии
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БрендBrauberg
Тип товара

Тетрадь содержит 48 листов формата А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2 и белизной 100%. Листы соединены скобами. Специальная линовка блока. Обложка выполнена из мелованного картона плотностью 190 г/м2.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Вы начали изучать иностранный язык? Тогда вам не обойтись без специальной тетради для записи слов BRAUBERG. Спешите приобрести в нашем интернет-магазине.



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403561, (цена за 20 шт.) Тетрадь-словарик А5 48 л. BRAUBERG для записи иностранных слов, скоба, клетка - стоимость товара 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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