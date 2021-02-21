661720, (цена за 6 шт.) Цветная WASHI-бумага д/декора ЛЕТО, 15*15см, самокл, 12л 6 дизайнов, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

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|Бренд
|Остров Сокровищ
|Тип товара
В наборе содержится 12 листов самоклеящейся бумаги с 6 летними сочными дизайнами. Размер листа 15х15 см удобен для использования в скрап-работах, оформления открыток. Безопасные материалы делают декоративную бумагу пригодной не только для взрослого, но для детского творчества.
При необходимости из листа бумаги можно вырезать любые фигуры, клеевая основа позволяет работать с бумагой без использования клея.
Товар относится к среднему ценовому сегменту.
Самоклеящаяся цветная бумага ОСТРОВ СОКРОВИЩ - простой и удобный способ украсить фотоальбом о летнем путешествии, открытку или любую поделку! Яркие стильные дизайны порадуют покупателей своим разнообразием.
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