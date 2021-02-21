Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Staff Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.)

Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.)

Артикул: 310275
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 1
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 2
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 3
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 4
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 5
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 6
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 7
  • Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 8
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 1
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 2
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 3
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 4
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 5
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 6
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 7
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - фото 8
1 220 руб. 
Купить
+ 80 КэтКоинов
Артикул: 310275
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендStaff
Тип товара

Внутренний блок содержит 96 листов типографской бумаги плотностью 60 г/м2 с серым оттенком. Обложка изготовлена из бумвинила. Линовка - клетка. Скрепка надежно скрепляет листы между собой. Белизна - 80%. Формат А5.

Тетрадь STAFF с увеличенным объемом листов и форматом станет выгодным приобретением на долгое время! Покупайте товары для ведения записей в нашем интернет-магазине!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тетрадь бумвинил А5 96л. скоба, офсет №2 ЭКОНОМ, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.) - стоимость товара 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...