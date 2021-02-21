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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Юнландия 111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА

111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА

Артикул: 310256
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  • 111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото 1
  • 111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото 2
  • 111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото 3
  • 111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото 4
111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото 1
111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото 2
111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото 3
111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото 4
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 310256
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БрендЮнландия
Тип товара

Мелованный картон ЮНЛАНДИЯ обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность, благодаря чему сохраняет белизну на протяжении длительного времени. Поделки и аппликации из него будут яркими и красивыми, а ребенок сможет воплотить в жизнь любую творческую задумку. В наборе 10 листов двустороннего картона белого цвета формата А4 (200х290 мм). Творческая инструкция по созданию аппликации на обороте.

Набор белого картона ЮНЛАНДИЯ незаменим при проведении творческих и развивающих занятий в группах детских садов, школах развития, в младших классах образовательных учреждений. Спешите купить все необходимое для детского творчества в нашем интернет-магазине!



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111311, (цена за 10 шт.) Картон белый А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10 листов, в папке, ЮНЛАНДИЯ, 200х290мм, ПАНДА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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