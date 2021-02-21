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Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.)

Артикул: 310144
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  • Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 1
  • Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 2
  • Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 3
  • Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 4
  • Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 5
  • Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 6
  • Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 7
  • Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 8
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 1
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 2
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 3
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 4
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 5
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 6
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 7
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - фото 8
400 руб. 
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Артикул: 310144
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Оптимальный объем - 9 мл. Корректирующая ручка позволяет аккуратно исправлять ошибки при письме или в напечатанном документе. Удобный корпус хорошо размещается даже в детской руке. Быстро высыхает на бумаге. Клапанный механизм не позволяет корректирующей жидкости вытекать - Ваши рабочие тетради, конспекты и контурные карты останутся чистыми. Чтобы скорректировать текст достаточно несильного нажатия на наконечник. Не оказывайте повышенное физическое давление, кроме случаев, когда Вы давно не использовали ручку. Перед началом использования ОБЯЗАТЕЛЬНО встряхните.

Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ - яркий и удобный помощник в школе, на дополнительных занятиях. Ошибки и недочеты теперь легко исправлять! Приобрести корректирующую ручку ЮНЛАНДИЯ можно в нашем интернет-магазине.



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Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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