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Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.)

Артикул: 310089
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  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 1
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 2
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 3
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 4
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 5
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 6
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 7
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 8
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 9
  • Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 10
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 1
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 2
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 3
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 4
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 5
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 6
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 7
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 8
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 9
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - фото 10
430 руб. 
Купить
Артикул: 310089
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Благодаря своей обтекаемой форме нож удобно держать в руке. Металлический корпус с клипом защищает лезвие шириной 9 мм от повреждений и гарантирует безопасность применения. Автофиксатор позволяет закрепить положение лезвия в нужном положении с помощью защелки. Нож усиленный надежно удерживают лезвие и позволяет выдерживать большую нагрузку.

Чтобы восстановить функциональность инструмента из-за затупившегося лезвия, необходимо обломать его по наклонной метке на поверхности лезвия. При этом его нужно выдвинуть только на одно деление. В щель на снятой крышке необходимо поместить затупившийся край лезвия ножа. Инструмент нужно держать в руках таким образом, чтобы лезвие было обращено вверх той стороной, где нет разделительных меток. После этого необходимо согнуть лезвие по линии излома ОТ СЕБЯ. При этом затупившийся обломок остаётся в щели крышки, а инструмент вновь становится пригодным к полноценной работе.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

Вскрыть упаковку, коробки, проводить ремонтные работы и многое другое поможет универсальный нож STAFF, который можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Нож канцелярский 9 мм STAFF, усиленный, металлический корпус, автофиксатор, клип (20 шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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