Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Фламинго (7 шт.)

Предназначен для учениц начальных классов. Твердая обложка надежно защищает бумагу и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Благодаря глянцевой ламинации краски на изображении становятся более яркими и насыщенными, исключается возможное истирание рисунка. Внутренний блок состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. 48 листов. В справочном материале собраны основные подсказки для учащихся.

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