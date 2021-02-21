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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Brauberg Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.)

Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.)

Артикул: 310029
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  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 1
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 2
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 3
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 4
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 5
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 6
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 7
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 8
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 9
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 10
  • Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 11
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 1
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 2
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 3
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 4
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 5
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 6
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 7
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 8
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 9
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 10
Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - фото 11
380 руб. 
Купить
Артикул: 310029
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Модель изготовлена из высококачественных материалов, сменный стержень длиной 140 мм снабжен швейцарским игольчатым наконечником фирмы PREMEC и заправлен немецкими чернилами DOCUMENTAL синего цвета. Удобная прорезиненная зона захвата. Специальная технология "FEEL INK" гарантирует лёгкое и четкое письмо без каких-либо усилий. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает тонкую линию письма, равную 0,35 мм. Благодаря грипу удобство использования ручки возрастает в десятки раз. Прозрачный цвет корпуса с синими деталями соответствует классическому офисному стилю.

Данный товар высокого качества можно отнести к среднему ценовому сегменту.

Шариковая ручка BRAUBERG "Model-XL" - это уникальное сочетание стиля, надежности и удобства! Все для организации рабочего и учебного процесса есть в нашем интернет-магазине!



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Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL ORANGE, СИНЯЯ, узел 0,7мм, линия 0,35мм (24 шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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