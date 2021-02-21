Скетчбук, акварельная белая бумага 200г/м ГОЗНАК, 190х190мм, 20л,гребень подложка BRAUBERG ART DEBUT (5 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Изделие имеет размер 190х190 мм и содержит 20 белоснежных листов плотностью 200 г/м2 со среднезернистой текстурой. Листы удобно скреплены спиралью, что позволяет переворачивать их на 180 градусов. Привлекательная обложка выполнена из импортного мелованного картона. Жесткая задняя подложка жесткая позволяет делать зарисовки и наброски "на весу". Бумага обеспечивает равномерную акварельную заливку и контролируемый край, впитывает воду, но при этом слабо деформируется, стойка к вымыванию, не съедает цвет, оставляя яркие цвета неизменными, быстро сохнет.
Данный товар - это отличный пример соотношения высокого качества и доступной цены.
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