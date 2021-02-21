Ножницы ПИФАГОР, 130 мм, резиновые вставки, картонная упаковка с подвесом, ассорти (12 шт.)

Длина ножниц составляет 130 мм. Они имеют симметричные ручки, выполненные из пластика с резиновыми вставками, которые препятствуют скольжению пальцев во время резки. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали. Закругленные концы обеспечивают безопасность при использовании. Поставляются в нескольких вариантах цвета без возможности выбора в картонной упаковке с европодвесом.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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