Ручка шариковая масляная с грипом BRAUBERG Model-XL GLD, СИНЯЯ, узел 0,5 мм, линия 0,25 мм (24 шт.)

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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Модель изготовлена из высококачественных материалов, сменный стержень длиной 140 мм снабжен швейцарским стандартным наконечником фирмы PREMEC и заправлен немецкими чернилами на масляной основе DOKUMENTAL синего цвета. Удобная прорезиненная зона захвата. Специальная технология "FEEL INK" гарантирует лёгкое и четкое письмо без каких-либо усилий. Диаметр пишущего узла 0,5 мм создает тонкую линию письма, равную 0,25 мм. Благодаря грипу удобство использования ручки возрастает в десятки раз. Прозрачный цвет корпуса с синими деталями соответствует классическому офисному стилю.
Данный товар высокого качества можно отнести к среднему ценовому сегменту.
Шариковая ручка BRAUBERG "Model-XL GLD" - это уникальное сочетание стиля, надежности и удобства! Все для организации рабочего и учебного процесса есть в нашем интернет-магазине!
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