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Главная Канцтовары Хобби и творчество Пастель художественная Brauberg Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.)

Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.)

Артикул: 309937
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  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 1
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 2
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 3
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 4
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 5
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 6
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 7
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 8
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 9
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 1
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 2
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 3
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 4
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 5
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 6
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 7
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 8
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 9 цветов, круглое сечение (10 шт.) - фото 9
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 309937
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БрендBrauberg
Тип товара

Легко ложится на различные фактуры цветной бумаги, бумагу для рисования, холст, картон, дерево, керамику. Также можно наносить на влажную поверхность или размывать водой для достижения акварельного эффекта. 9 цветов позволяют полностью передать палитру цветов. Высокое качество пигментов и связующего обеспечивает низкий расход материала, хорошую укрывистость и яркость цвета. Пастель имеет вид брусков с круглым сечением, обёрнутых в бумажную обёртку. Она позволяет сохранять руки и одежду чистыми. Не токсична и безопасна при использовании. При попадании на одежду или кожу рук легко смывается тёплой водой. Благодаря компактной упаковке удобно брать с собой.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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