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Главная Канцтовары Бумага Бумага для пастели, акварели и графики Юнландия Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.)

Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.)

Артикул: 309934
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  • Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 1
  • Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 2
  • Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 3
  • Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 4
  • Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 5
Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 1
Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 2
Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 3
Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 4
Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - фото 5
400 руб. 
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Артикул: 309934
В наличии
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БрендЮнландия
Тип товара

Содержит 20 листов формата А4 (210х297 мм). Белизна 100%. Качественные листы высокой плотности 180 г/м2 устойчивы к истиранию, воздействию влаги, обеспечивают чистую реалистичную передачу цвета. Обложка выполнена из мелованного картона.

Бумага для акварели ЮНЛАНДИЯ "Юнландик на даче" - это основа для создания красочных работ. Спешите приобрести товары для первых творческих шагов ребенка в нашем интернет-магазине!



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Папка для акварели А4, 20л., 180 г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210*297мм, Юнландик на даче (5 шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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