Ручка шариковая FABER-CASTELL Grip 2020, СИНЯЯ, трехгранная, узел 1мм, линия 0,5мм, 544551 (12 шт.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Faber-Castell
|Тип товара
Шариковая ручка Faber-Castell выполнена из прочного пластика. Запатентованная GRIP антискользящая зона захвата с малыми массажными шашечками. Эргономичная трехгранная форма. Упругий клип. Привлекательный корпус такого же цвета, что и стержень.
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