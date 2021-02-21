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Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.)

Артикул: 309870
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  • Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - фото 1
  • Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - фото 2
  • Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - фото 3
  • Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - фото 4
Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - фото 1
Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - фото 2
Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - фото 3
Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - фото 4
440 руб. 
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Артикул: 309870
В наличии
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БрендЮнландия
Тип товара

В наборе содержатся мягкие зефирные наклейки с изображением забавных собак в количестве 18 штук. Наклейки отличаются высочайшим качеством печати и цветопередачи. Разноцветные смешные собачки придадут оригинальности тетрадям, дневникам, гаджетам и весело украсят поделки.

Качественный клеевой слой позволяет приклеивать и отклеивать наклейки несколько раз, не оставляя следов на поверхности. При этом каждый раз наклейка надёжно фиксируется и продолжает долго радовать своей красотой.

Товар премиум-качества, относится к среднему ценовому сегменту.

Многоразовые наклейки ЮНЛАНДИЯ - это не только огромное разнообразие красочных стикеров для украшения всего, чего пожелает ребёнок, но и отличный способ развития фантазии и вкуса!



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Самовывоз невозможен
Наклейки зефирные Собачки, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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