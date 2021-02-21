Пластилин восковой ЮНЛАНДИЯ ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ, 10 цв., 150г, со стеком, европодвес (7 шт.)

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Восковой пластилин ЮНЛАНДИЯ не требует предварительного разминания и становится эластичным от тепла детских рук. В отличие от классического пластилина он изготовлен с добавлением натурального воска, для получения более мягкой и пластичной текстуры. Именно поэтому даже самый маленький ребёнок без особых усилий сможет легко им пользоваться.
Благодаря восковой основе и высококачественным пигментам этот пластилин имеет более яркие и насыщенные цвета по сравнению с классическим пластилином. Он не липнет к рукам, не оставляет жирных пятен, а также не прилипает к рабочей поверхности.
В наборе 10 ярких цветных брусков прямоугольной формы. Поставляется в комплекте со стеком, с помощью которого ребенок может разделять пластилин на части или наносить орнамент на свои поделки.
Наполни жизнь вдохновением! Твори вместе с восковым пластилином ЮНЛАНДИЯ "ВЕСЕЛЫЙ ШМЕЛЬ"! Спешите приобрести пластилин в нашем интернет-магазине.
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