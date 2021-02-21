228807, Ранец ПИФАГОР BASIC, с эргономичной спинкой, BIKE, 35х28х18 см

Ранец изготовлен из высококачественного полиэстера плотностью 300D с качественной печатью.

Регулируемые по длине S-образные лямки можно оптимально подогнать под комплекцию ребенка, чтобы ранец носился с комфортом, несмотря на зачастую избыточный вес содержимого: учебников, тетрадей, канцтоваров.

Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана с учетом анатомических особенностей детей младшего школьного возраста. В процессе эксплуатации равномерное распределение нагрузки позволит сохранить правильную осанку!

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради, а также воспользоваться прижимными перегородками на резинке. Внутри ранца имеется карабин для ключей и вкладыш для заполнения расписания уроков на внутренней стенке крышки ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя удобными бегунками.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку или термос.

Светоотражающие элементы ранца расположены спереди на переднем кармане, на торцах и на лямках, также дополнительно верхняя крышка прошита специальной светоотражающей лентой. Это необходимо для безопасности пользователя в темное время суток.

Дно ранца покрыто плотным полиуретаном для защиты от попадания влаги.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

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