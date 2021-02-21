228973, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Bumblebee, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см

Ранцы для начальной школы серии "Jolly" были протестированы и получили сертификат в категории «Эргономичный товар» от ассоциации IGR e.V* (Германия).

Лицензионный дизайн "TRANSFORMERS".

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради, а также воспользоваться прижимными перегородками на резинке. Внутри ранца имеется вкладыш для заполнения расписания уроков на внутренней стенке крышки ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой используя надежный и прочный магнитный замок Snap Push.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Съемный нагрудный ремешок уменьшает нагрузку на спину.

В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку или термос.

Декоративный брелок-подвеска в подарок.

Светоотражающие элементы расположены с четырех сторон, чтобы сделать маленького пешехода заметным на дороге. Устойчивое дно изготовлено из прорезиненного материала и надежно защищает учебники и тетради от намокания. Качественный водоотталкивающий материал не позволяет грязи въедаться, поэтому ранец легко чистить влажной тряпочкой.

Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейским стандартом качества и безопасности.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

*Международная ассоциация IGR e.V (Германия, Нюрнберг) специализируется на проблемах спины. Членами ассоциации являются профессионалы и эксперты, в том числе физиотерапевты, учителя физкультуры, врачи, а также организации, занимающиеся проблемами здоровья спины и позвоночника. Девизом ассоциации стал лозунг «Мы укрепляем вашу спину!» Испытания продукции проходили в соответствии с выбранными стандартами (DIN 33419 и EN ISO 15537) и директивами для эргономики и профессиональной безопасности.