Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Товары для школы Пеналы школьные Brauberg 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см

229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см

Артикул: 309665
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 1
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 2
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 3
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 4
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 5
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 6
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 7
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 8
  • 229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 9
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 1
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 2
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 3
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 4
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 5
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 6
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 7
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 8
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - фото 9
270 руб. 
Купить
Артикул: 309665
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Выполнен из прочного ПВХ, внутри есть подкладка, которая дополнительно защищает содержимое.

Пенал имеет оптимальный размер для размещения в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневных мелочей, косметики, аксессуаров, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки-косметички, которую можно всегда взять с собой. Яркие универсальные дизайны привлекут внимание широкой аудитории: от учеников начальной школы до студентов.

Упакован в ПЭТ пакет с европодвесом, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.

Закажите пенал BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
229017, Пенал-тубус BRAUBERG, мягкий, Glitter Pink, 20х7х7 см - по цене 270 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...