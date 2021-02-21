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Главная Канцтовары Товары для школы Пеналы школьные Brauberg 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см

229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см

Артикул: 309652
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  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 1
  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 2
  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 3
  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 4
  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 5
  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 6
  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 7
  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 8
  • 229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 9
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 1
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 2
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 3
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 4
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 5
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 6
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 7
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 8
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - фото 9
300 руб. 
Купить
Артикул: 309652
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Выполнен из плотного полиэстера, внутри есть подкладка, которая дополнительно защищает содержимое.

Пенал имеет увеличенный размер, что позволяет размещать в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневные мелочи, косметику, аксессуары, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки-косметички, которую можно всегда взять с собой. Яркие неоновые цвета привлекут внимание широкой аудитории.

Упакован в ПЭТ пакет с европодвесом, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.

Закажите пенал BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!



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Самовывоз невозможен
229020, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE NEON GREEN, 20х8х9 см - купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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