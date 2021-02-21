228918, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 1 отд., отк.план., 23 предм., Travel In Space, 20х14х4 см

Внутри 6 мягких трёхгранных цветных карандашей, трёхгранный чернографитный карандаш средней жёсткости и утолщённый трёхгранный карандаш с мягким грифелем, 6 ярких фломастеров, ластик, точилку, угольник, линейку на 16 см, запасной колпачок, три зажима для бумаг и расписание уроков. Пенал выполнен из износоустойчивого материала, легко застегивается.

Школьный пенал - это универсальное изделие, позволяющее систематизировать ручки, карандаши, фломастеры, чтобы ребенку было удобно пользоваться ими на уроках.

Этот элемент выполняет несколько полезных функций:

- приучает школьника к аккуратности - все письменные принадлежности находятся в одном месте;

- помогает быстро найти нужный предмет: карандаш, ручку или стирательную резинку;

- становится отображением индивидуальности - ребенок сам может выбрать тот пенал, который его привлекает.

Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности DIN 33419 / EN ISO 15537.