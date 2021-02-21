229012, Пенал-тубус BRAUBERG, с эффектом Soft Touch, мягкий, Tree, 22х8 см

Выполнен из прочного полиэстера, внутри есть подкладка, которая дополнительно защищает содержимое.

Пенал имеет оптимальный размер для размещения в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневных мелочей, косметики, аксессуаров, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки-косметички, которую можно всегда взять с собой. Яркие универсальные дизайны привлекут внимание широкой аудитории: от учеников начальной школы до студентов.

Упакован в ПЭТ пакет с европодвесом, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.

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